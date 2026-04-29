Çanakkale ruhunu yerinde yaşadılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü kapsamında "Bir Destandır Çanakkale" gezisi düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı denetimli serbestlik müdürlüğü, ceza infaz kurumları ve adliye çalışanlarının ortaokul ve lise çağındaki çocuklarına yönelik gerçekleştirilen geziye şehit ve gazi yakınları, engelli bireyler ile kırılgan grupta yer alan vatandaşlar da katılım sağladı. Geziye katılan bir infaz koruma memuru, organizasyona ilişkin duygularını, "Bu güzel organizasyonu düzenleyen Başsavcımıza ve emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum. Sayelerinde Çanakkale ruhunu, mücadelenin yaşandığı topraklarda yakından tanıma ve şehitlerimize dua etme fırsatı bulduk. Ailece gördüğümüz ve dinlediğimiz her şeyden çok etkilendik, çok mutlu olduk" sözleriyle anlattı. Bir başka infaz koruma memuru ise, "Çok güzel bir gün oldu oğlumun mutluluğunu kelimelerle anlatmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.