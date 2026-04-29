Koca cinneti!

KANLI olay Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki emekli öğretmen Ferruh Argüden, 62 yaşındaki eşi Özlem Argüden'e pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan Özlem Argüden olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Ferruh Argüden'in aynı silahla kendisini vurduğu, yapılan incelemede her iki ismin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Gün boyu kendilerinden haber alınamayan çiftten şüphelenen arkadaşları eve geldi. Kapının açılmasıyla birlikte çift hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'BORÇLARIMI ÖDEYİN' NOTU'

ÜZÜCÜ olayın ardından evde yapılan incelemelerde, Ferruh Argüden'in yazılı bir not bıraktığı tespit edildi. Ferruh Argüden'in bıraktığı notta evin kredi borçlarına ilişkin ifadeler yer aldı. Emekli öğretmenin bıraktığı notta "Kredi borçlarını ödeyin" şeklinde bir mesaj bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu not incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.