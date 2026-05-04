Ege’de sezon öncesi Mayıs yoğunluğu

ÇANAKKALE'NİN Kuzey Ege Denizi'ndeki önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle oluşan 3 günlük tatil döneminde konaklama tesislerinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'e ulaştı. Tatilin cuma gününe denk gelmesini fırsat bilen ziyaretçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen adaya yoğun ilgi gösterdi. Bozcaada'daki otel, pansiyon ve diğer konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 70 seviyesine çıkarken, restoran, kafe ve meyhanelerde akşam saatlerinde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı. Kapalı alanlarda yer kalmayan işletmeler, misafirler için sokaklara ısıtıcılar kurarak hizmet vermeyi sürdürdü.

ULAŞIM EK SEFERLERLE DESTEKLENDİ

YOĞUNLUK nedeniyle deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ tarafından ek seferler düzenlenerek ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi. Tatilciler gündüz saatlerinde ada sokaklarını, sahil ve koyları gezerek vakit geçirirken, akşam saatlerinde ise yerel lezzetleri deneyimledi. Bozcaada'da yaşanan hareketlilik, Ege Bölgesi'ndeki diğer turizm merkezlerine de yansıdı. Aynı dönemde Ayvalık, Alaçatı, Foça ve Çeşme gibi Ege'nin önde gelen tatil noktalarında da erken sezon hareketliliği gözlendi. Özellikle hafta sonu tatiliyle birleşen 1 Mayıs dönemi, bölgedeki işletmeler için sezon öncesi canlılık sağladı.