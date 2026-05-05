Ay yıldız gururu

Kaz Dağları'nda yer alan Sarıkız Türbesi'nde Türk bayrağının asılı olmadığını fark eden iki arkadaş, bu durumu değiştirmek için anlamlı bir yolculuğa çıktı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Erhan Özcan ve Fatih Işık, daha önce gerçekleştirdikleri bir tırmanış sırasında türbede bayrak bulunmadığını görerek bu eksikliği gidermeye karar verdi. Bu düşünceyle bir sonraki ziyaretleri için plan yapan ikili, gerekli hazırlıkları titizlikle tamamladı.

'HEDEFTEN VAZGEÇMEDİLER'

Yanlarına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı alan Özcan ve Işık, Çan'dan yola çıkarak Kaz Dağları'nın zorlu coğrafyasına doğru ilerledi. Zaman zaman sert hava koşullarıyla karşılaşan, karla kaplı dik yamaçları aşan ve engebeli arazide uzun süre yürüyen iki arkadaş, bin 725 metre rakıma ulaşarak Sarıkız Türbesi'nin bulunduğu bölgeye vardı. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Köyü'nün üst kesimlerinde yer alan türbeye ulaşmak için büyük çaba sarf eden ikili, zorlu şartlara rağmen hedeflerinden vazgeçmedi.

'ÖNCEDEN KARAR ALDIK'

UZUN ve meşakkatli yolculuğun ardından türbeye ulaşan Özcan ve Işık, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını burada gururla dalgalandırdı. Bu anın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden iki arkadaş, daha önce de aynı bölgeye gittiklerini ancak bu kez bilinçli bir şekilde hazırlık yaparak yola çıktıklarını belirtti. "Bu sefer daha önceden karar aldık, gereken hazırlıkları yaparak tüm zorluklara rağmen yeniden bölgeye ulaştık ve bayrağımızı dalgalandırdık" diyerek yaşadıkları süreci anlattılar. İkilinin bu anlamlı girişimi, hem doğa koşullarına karşı verdikleri mücadele hem de taşıdıkları sembolik değer açısından dikkat çekti.