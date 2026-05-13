Yavru arıların bolluğu üreticilerin yüzünü güldürdü

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde yaşayan Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Ahmet Emin Demir, bu sezon arı yavrularının bol olduğunu belirtti. Demir, arı yavrusundaki bolluğun balda da olmasını beklediklerini söyledi. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Ahmet Emin Demir (61), "Kaz Dağları'nın kuzey bölgesinde yaklaşık bin 500 - bin 600 rakımları arasında üretiyoruz. Kısmet olursa bal sezonunu dağda geçireceğiz. Şu an arı üretme safhasındayız. Bu yavru arıları kovana elimle koyarım hiç ısırmazlar. 100 kovan arıdan her gün 5-6 oğul çıkıyor. Bunları yeni kovanlara koyuyoruz. Bereketli bir sezon olacak. Şu an arı üretme safhasındayız. İnşallah bal da alacağız, oğul aldığımız gibi" dedi.