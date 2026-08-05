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Haberler Çanakkale SON DAKİKA: Valilik uyarmıştı: Çanakkale’de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı!

SON DAKİKA: Valilik uyarmıştı: Çanakkale’de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı!

Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 2 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunmuştu. Çanakkale’nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangınından beklenen haber geldi. Gökçebayır Köyü mevkisindeki alevler kontrol altına alındı mı? Çanakkale Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması ve kritik uyarılar haberimizde...

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 19.19 sıralarında çıkan yangın, saat 23.50 sıralarında kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Çanakkale Valiliği' nden sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ezine ilçesi Gökçebayır Köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında büyük özveriyle görev yapan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları; açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları önemle rica olunur." denildi

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