Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, 6 Ekim'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen 37 yaşındaki Oğuz Altay cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, daha önce husumet yaşadığı Mehmet ve Serhat Ö. kardeşleri hedef alan Bulut Sağdıç, kavgayı ayırmak için araya giren Altay'ı vurdu. Taraflar arasında aylar önce bir mekânda çıkan tartışmanın şişelerin kırıldığı kavgaya dönüştüğü, olayın ardından husumetin sürdüğü öne sürüldü. 6 Ekim'de yeniden karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışmada Sağdıç'ın otomobilinden aldığı pompalı tüfekle olay yerine geldiği iddia edildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Kavgayı ayırmak için araya giren evli ve 37 yaşındaki Oğuz Altay, tüfekten çıkan saçmaların kasık bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Bulut Sağdıç ise cinayette kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.