Bandırmalı gencin cesedi Biga’da bulundu

Çanakkale'de Eski Feribot İskelesi mevkisinde kayalıklara vurmuş halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Sinan Özdal olduğu belirlendi. Olay, Çanakkale merkezdeki Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Sahil Güvenlik, sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, deniz kenarındaki kayalıklara vuran erkek cesedini dikkatli bir şekilde sudan çıkardı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından yapılan araştırmada cesedin Bandırma'dan bir süre önce kaybolan Sinan Özdal'a ait olduğu belirlendi. Özdal'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.