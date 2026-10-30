İzmir'de cazip fiyatlı 'ucuz arsa' ilanı! Vatandaşlar sosyal medyada satılık arazi tuzağına kandılar

Son dakika İzmir haberleri... Şehrin gürültüsünden kaçıp hafta sonlarını aileleriyle birlikte kentten uzak bir yerde vakit geçirmek için hobi bahçesi ya da arsa hayali kuran yüzlerce vatandaş, Karabağlar'da faaliyet gösteren ancak şuan kapalı olan bir gayrimenkul yatırım şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.
Alıcıların özellikle tanıtım videoları çekilen Torbalı'nın Sağlık, Çapak ve Çamlıca bölgeleri ile Kemalpaşa, Seferihisar ve Urla gibi ilçelerdeki arazilere götürüldüğünü ve kroki üzerinden parsel seçtirildiğini anlatan mağdurlar, olayların merkezinde kendini gayrimenkul yatırım şirketi yetkilisi olarak tanıtan Yusuf B. ve eşi Sıla B. ile broker ve gayrimenkul danışmanı Harun B, Enes G, Yaşar K. ve Emir Y.'nin bulunduğunu iddia etti.
TEHDİT EDİLDİLER
Mağdurlardan Engin Arslan, "Enes isimli kişi bizi Torbalı Çapak mahallesine götürdü. 260 bin lira peşin ödedim. Aradan 1 ay geçti ve 'Bu proje iptal oldu, seni Torbalı Çamlıca'ya kaydıracağız' dediler. Kroki üzerinden yerimizi seçtik. 'Burası kampanyalı tanesi 150 bin lira' dediler. Sonrasında benim parselimin devamı olan 2 parseli daha yatırım için aldım. Oradan toplam 3 tane parsel aldım" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Arslan, "Burası neden kooperatif değil?" diye sorduğunda "Biz buraları şirket adına aldık" yanıtını aldığını ve noterde kendilerine şirket hissesi verildiğini de aktardı.
EYLEM YAPACAKLAR
Arslan, proje tamamlanmayınca bir süre kendisini oyaladıklarını, parasını geri isteyince tehdit edildiğini iddia etti. Kendisine Harun B. adına düzenlenmiş ancak kardeşi Yusuf B. tarafından imzalanan senet verildiğini, ödeme yapılmayınca 2024'te dava açtığını ancak halen bir sonuç alamadığını söyledi. İnşaat ustası Osman Yıldız da "İlandaki fiyata baktım 150-200 bin lira, bedava. Ofise gittim 350 bin lira fiyat söylediler. Sinirlenip çıktım. İki gün sonra 'Kampanya yaptık ilk gelen 15 kişiye 250 bin lira' diyerek bana da yer sattılar. Sonrasında hep oyaladılar" diye konuştu. Öte yandan önümüzdeki günlerde şirketin Karabağlar Bahçelievler'deki kapanan işyeri önünde eylem yapacaklarını açıklayan mağdurlar, diğer mağdurların da instagram hesabından kendilerine ulaşmalarını istedi.