Haberler İzmir İzmir'de cazip fiyatlı 'ucuz arsa' ilanı! Vatandaşlar sosyal medyada satılık arazi tuzağına kandılar İzmir'de cazip fiyatlı 'ucuz arsa' ilanı! Vatandaşlar sosyal medyada satılık arazi tuzağına kandılar Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de sosyal medyada yayınladıkları ‘ucuz arsa’ ve ‘hobi bahçesi’ ilanları ile çeşitli vaatler verdiği öne sürülen gayrimenkul yatırım şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, adalet arayışına çıktı. Mağdurlar, son 3 yıldır ne vaat edilen arsaları ne de paralarını geri alamadıklarını söyledi. METİN BURMALI ÖZEL HABER









Son dakika İzmir haberleri... Şehrin gürültüsünden kaçıp hafta sonlarını aileleriyle birlikte kentten uzak bir yerde vakit geçirmek için hobi bahçesi ya da arsa hayali kuran yüzlerce vatandaş, Karabağlar'da faaliyet gösteren ancak şuan kapalı olan bir gayrimenkul yatırım şirketi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.

Alıcıların özellikle tanıtım videoları çekilen Torbalı'nın Sağlık, Çapak ve Çamlıca bölgeleri ile Kemalpaşa, Seferihisar ve Urla gibi ilçelerdeki arazilere götürüldüğünü ve kroki üzerinden parsel seçtirildiğini anlatan mağdurlar, olayların merkezinde kendini gayrimenkul yatırım şirketi yetkilisi olarak tanıtan Yusuf B. ve eşi Sıla B. ile broker ve gayrimenkul danışmanı Harun B, Enes G, Yaşar K. ve Emir Y.'nin bulunduğunu iddia etti.