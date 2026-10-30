SON DAKİKA: Yalım’ın otelindeki kayıt panik yarattı! CHP ve Yeni Parti kulisleri alevlendi

Son dakika haberleri... Uşak Belediyesi'nin tutuklu eski Başkanı Özkan Yalım hakkındaki tartışmalar yeni bir iddiayla gündeme geldi.
Ankara'da bir otelde belediyede işe aldığı sevgilisiyle gözaltına alınan Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmıştı.
Yalım'ın otelindeki özel bir odada çekildiği öne sürülen görüntülerle ilgili bazı paylaşımlar dikkat çekti.
CHP ve Yeni Parti kulislerinde konuşulan iddialar, görüntülerin kaynağı ve ortaya çıkış sürecine ilişkin tartışmaları alevlendirdi.
Yalım'a yakınlığıyla bilinen Yeni Partili isimler arasında da gerginlik yaşandığı öne sürüldü.