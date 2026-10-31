Çanakkale'de iki arkadaşın acı sonu!

Çanakkale 'de yürek yakan bir kaza yaşandı. Kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Otogarı'nın karşısında meydana geldi.

Lapseki - Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç (20) yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı süratli seyir halindeyken kaymaya başladı ve sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ikiye ayrıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Efehan Uzkuç ile yanındaki arkadaşı Efe Serin'in (20) hayatını kaybettiği belirlendi.