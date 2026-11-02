Nolan’ın filmi Troya’ya yapılan ziyaretleri artırdı

TROYA ve çevresindeki kültür rotasına yönelik ziyaretçi ilgisi, 2026 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.2 artarak 860 bin 834'e ulaştı. Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri'ndeki ziyaretçi artışında, Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu'nda açılan Troya- Roma sergisinin uluslararası tanıtıma katkı sağladığı belirtildi. Troya Müzesi 223 bin 762 ziyaretçi ağırlarken, Assos Örenyeri'nde ziyaretçi sayısı yüzde 80'in üzerinde arttı.