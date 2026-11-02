İzmir’in altyapısına 21 milyon dolarlık yatırım

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek ve uzun yıllardır kullanılan altyapı sistemlerini yenilemek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ve İLBANK yürütücülüğünde hayata geçirilen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi'nin (TEFWER) üçüncü etabı "Lot 3" kapsamında Konak ve Karabağlar ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. 21 milyon dolarlık yatırımla ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatları yenilenirken yağmur sularının ayrı bir sistemle toplanması ve uzaklaştırılması hedefleniyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞILIYOR

BÖYLECE yoğun yağışlarda kanalizasyon sisteminin üzerindeki yükün azaltılması, su baskınlarının önlenmesi ve kentin altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. "Lot 3" yatırımı kapsamında Konak'ın farklı noktalarında çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Şehit Nihat Bey Caddesi'nde ekiplerin altyapı mesaisi devam ederken Vali Konağı önündeki 326 ve 328 sokaklarda imalatlar tamamlandı. Projenin önemli unsurlarından biri de Mehmet Yüce Sonkurt Parkı'nda hayata geçirilecek. Parkta yapımı devam eden geciktirme havuzuyla, özellikle ani ve şiddetli yağışlarda oluşan yüzey sularının kontrollü biçimde toplanması ve tahliye edilmesi amaçlanıyor. Lot 3 projesi kapsamında Konak'ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahalleleri ile Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahallelerinde altyapı dönüşümü hedefleniyor.