Seferihisar’ın 30 yıllık hayali gerçekleşti

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da yeni çevre yolunu hizmete açtı. İlçe merkezine alternatif bir güzergah oluşturan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. Tugay, yolun Seferihisar ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yol, özellikle ağır tonajlı araçların ilçe merkezindeki trafiğe yükünü azaltacak, hastane ve adliye gibi noktalara ulaşımı kolaylaştıracak. Seferihisar ve İzmir için hayata geçirmeyi planladığımız çok daha büyük projeler var. Bunların da gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla yaptığı görüşmelere değinen Tugay, "Yakın zamanda bakanlıklarımızı ziyaret ederek değerli bakanlarımızla görüştüm. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldim ve İzmir'in ihtiyaçlarını anlattım. İnanın, hepsi İzmir'in ve Seferihisar'ın yanında olmaya hazır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

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Seferihisar'a yönelik projeler hakkında bilgi veren Tugay, "Karayolları Genel Müdürümüzle İzmir'in dört bir yanında trafik sorunlarına uzun vadeli çözümler getirecek yol projelerini görüştük. Bu projeleri kısa sürede hayata geçireceğiz. Seferihisar-Sığacık Dörtyol Kavşağı'na da önümüzdeki iki yıl içinde battı-çıktı yaparak hizmete sunacağız. Sığacık'taki Millet Bahçesi alanıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la görüştüm ve onayını aldım. Alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Seferihisar Belediyemizle birlikte gerekli düzenlemeleri önümüzdeki üç-dört ay içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. İzmir Körfezi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılacağını açıklayan Tugay, "Cumhurbaşkanımızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın bilgisi ve onayıyla çok yakında kapsamlı bir dip tarama ve temizlik çalışması başlatılacak" dedi. Kentin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını belirten Tugay, "Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'in yalnızca vitrindeki işlerini değil, yıllardır birikmiş ve çözüm bekleyen tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Sizlerden de bu güveni hissetmenizi istiyorum. Belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Belediye başkanları, millî ve manevi değerlere bağlılıkla hizmet etmelidir. Ben de bu anlayışla huzurlarınızdayım" diye konuştu.