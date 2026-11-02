Turist katil!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 Mart 2025'te yaşanan ve Türkiye'yi sarsan cinayetin baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi'nin firari hayatına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçükkuyu beldesinde bir restoranda yemek yiyen 60 yaşındaki Mustafa Ayran, mekan çıkışında otopark işletmecisi Mirhat Ada Çelebi ve yanındaki dört kişinin saldırısına uğradı. İddiaya göre "yan baktın" tartışmasıyla başlayan olay kısa sürede şiddete dönüştü. Beş kişinin tekme ve yumruklarla darbettiği Ayran, aldığı ağır darbeler sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırı sona ererken, yaralı adam restoranda bir masaya oturtuldu. Ancak yaklaşık bir saat sonra fenalaşan Ayran için sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın darp travmasına bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
YURT DIŞINA FİRAR ETTİ
Cinayetin ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı dört şüpheli gözaltına alınırken, ikisi tutuklandı. Saldırının baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi ise yakalanamadı. Soruşturmada, zanlının İzmir'de yaşayan yakınlarının "teslim olacak" diyerek güvenlik güçlerini beklettiği ve bu sırada kaçışına zaman kazandırdığı iddiası da gündeme geldi. Çelebi'nin önce İstanbul'a, ardından yurt dışına kaçırıldığı öne sürüldü.
LÜKS OTELLERDE KONAKLIYOR
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Çelebi'nin Avrupa'daki farklı şehirlerde bulunduğu, lüks otellerde konakladığı ve tatil yaptığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirtildi. Firari zanlının bu paylaşımları tepki toplarken, 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüphelinin ne zaman yakalanacağı merak konusu oldu.