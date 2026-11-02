SGK’da 2027 reform yılı olacak

Türkiye'de sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemelerin yol haritası belli oldu. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde aylık bağlama sisteminden istihdam teşviklerine, esnek çalışma modellerinden bakım sigortasına kadar birçok alanda reform hazırlığı yürütülecek. Düzenlemelerle çalışanların istihdamda daha uzun süre kalmasının teşvik edilmesi, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA SİSTEMİ

2027 yılı sosyal güvenlik reformlarının önemli başlıklarından birini aylık bağlama sistemi oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak. Mevcut sistemin, sosyal güvenlik üzerinde ilave mali yük oluşturmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda aylık bağlama sisteminde hakkaniyetin ve aktüeryal dengenin gözetilmesi, çalışanların istihdamda daha uzun süre kalmasının desteklenmesi amaçlanıyor. ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Çalışma hayatında uygulanan farklı istihdam modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumunun artırılması da 2027 yılı programında yer alıyor. Özellikle kısmi süreli çalışma başta olmak üzere esnek çalışma modellerine yönelik sosyal güvenlik uygulamaları gözden geçirilecek. Bu kapsamda: Kısmi süreli çalışma, kısa çalışma, evden çalışma hibrit çalışma gibi istihdam modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Düzenlemelerle farklı çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.



İLAÇ VE TEDAVI HARCAMALARI

SOSYAL güvenlik reformları kapsamında sağlık harcamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek. Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin kapsamının genişletilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



İSTİHDAM TESVİKLERİ GÖZDEN GEÇIRİLECEK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla mevcut istihdam teşviklerini de değerlendirecek. Bu kapsamda istihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi ve sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması planlanıyor. Düzenlemelerle sistemin daha sade bir yapıya kavuşturulması ve hizmet sunumunun etkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



ESNAF VE ÇİFTÇİLER İÇİN MİKRO SİGORTA

SOSYAL güvenlik kapsamının genişletilmesi amacıyla belirli meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni sigorta programları üzerinde çalışılacak. Bu kapsamda düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara özel sosyal sigorta programları oluşturulması planlanıyor. Halihazırda sosyal güvenlik kapsamına dahil olmayan grupların sisteme erişimini desteklemek amacıyla mikro sigorta programları geliştirilecek. Böylece sosyal güvenlik uygulamalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması amaçlanıyor.