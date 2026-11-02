SGK’da 2027 reform yılı olacak

Türkiye'de sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemelerin yol haritası belli oldu. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde aylık bağlama sisteminden istihdam teşviklerine, esnek çalışma modellerinden bakım sigortasına kadar birçok alanda reform hazırlığı yürütülecek. Düzenlemelerle çalışanların istihdamda daha uzun süre kalmasının teşvik edilmesi, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA SİSTEMİ
2027 yılı sosyal güvenlik reformlarının önemli başlıklarından birini aylık bağlama sistemi oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek aylık bağlama sistemlerine yönelik çalışmalar yapılacak. Mevcut sistemin, sosyal güvenlik üzerinde ilave mali yük oluşturmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda aylık bağlama sisteminde hakkaniyetin ve aktüeryal dengenin gözetilmesi, çalışanların istihdamda daha uzun süre kalmasının desteklenmesi amaçlanıyor. ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ
Çalışma hayatında uygulanan farklı istihdam modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumunun artırılması da 2027 yılı programında yer alıyor. Özellikle kısmi süreli çalışma başta olmak üzere esnek çalışma modellerine yönelik sosyal güvenlik uygulamaları gözden geçirilecek. Bu kapsamda: Kısmi süreli çalışma, kısa çalışma, evden çalışma hibrit çalışma gibi istihdam modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Düzenlemelerle farklı çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik uygulamalarıyla daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.
İLAÇ VE TEDAVI HARCAMALARI
SOSYAL güvenlik reformları kapsamında sağlık harcamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek. Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin kapsamının genişletilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
İSTİHDAM TESVİKLERİ GÖZDEN GEÇIRİLECEK
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla mevcut istihdam teşviklerini de değerlendirecek. Bu kapsamda istihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi ve sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması planlanıyor. Düzenlemelerle sistemin daha sade bir yapıya kavuşturulması ve hizmet sunumunun etkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
ESNAF VE ÇİFTÇİLER İÇİN MİKRO SİGORTA
SOSYAL güvenlik kapsamının genişletilmesi amacıyla belirli meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni sigorta programları üzerinde çalışılacak. Bu kapsamda düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara özel sosyal sigorta programları oluşturulması planlanıyor. Halihazırda sosyal güvenlik kapsamına dahil olmayan grupların sisteme erişimini desteklemek amacıyla mikro sigorta programları geliştirilecek. Böylece sosyal güvenlik uygulamalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması amaçlanıyor.
SGK DENETİMLERİNDE RİSK ODAKLI YAKLAŞIM
SOSYAL güvenlik sisteminde denetim faaliyetlerine ilişkin yeni uygulamalar da gündemde bulunuyor. 2027 yılı programına göre, sektörler ve işyerlerine yönelik risk odaklı denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek. Bu çalışmalar kapsamında tarama yöntemiyle gerçekleştirilecek denetimlere de yer verilecek. Risk odaklı yaklaşımın sosyal güvenlik uygulamalarındaki denetim faaliyetlerine dahil edilmesiyle sistemin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
YASLI BAKIM HİZMETLERİ İÇİN BAKIM SİGORTASI
2027 yılı programında nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Bu çerçevede yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulması planlanıyor. Bakım sigortasının yanı sıra mesleki rehabilitasyon uygulamalarının da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Söz konusu çalışmalarla nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.
DİJİTAL HİZMETLER GELİSTIRİLİYOR
SOSYAL güvenlik sisteminde dijital hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar da atılacak. İşverenlerin SGK nezdinde gerçekleştirdiği tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmesi sağlanacak. Böylece işverenlerin sosyal güvenlik işlemlerini ortak bir dijital yapı üzerinden yürütmesi mümkün hale getirilecek. Ayrıca kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak. Bu düzenlemelerle sosyal güvenlik hizmetlerinin daha sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
PRİME ESAS KAZANCI AZALANLARA SMS
YENİ düzenlemeler arasında sigortalıların prime esas kazançlarına ilişkin bilgilendirme uygulaması da bulunuyor. Buna göre, prime esas kazancı bir önceki aya kıyasla yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek. Böylece sigortalıların prime esas kazançlarındaki belirlenen düzeyin üzerindeki düşüşler hakkında SMS aracılığıyla bilgilendirilmesi sağlanacak.