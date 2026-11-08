Çanakkale’de korkunç son!

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. T.B. yönetimindeki TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

SAĞLIK ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin yanmış cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcının ve ekiplerin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, feci şekilde yanarak hayatını kaybedenlerin Semih Sevinç ve Yasin Gögeren oldukları belirlendi.