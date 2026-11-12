Çanakkale'de kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı: Yaşam mücadelesi veriyor...

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin Uyar, bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş'a ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş'ı yaralayıp, kaçtı.