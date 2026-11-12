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Çanakkale'de kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı: Yaşam mücadelesi veriyor...

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş eski eşi tarafından canice bıçaklanarak ağır yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken 60 yaşındaki cani Famettin Uyar ise tutuklandı. İşte detaylar…

DHA

Giriş Tarihi:

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin Uyar, bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş'a ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş'ı yaralayıp, kaçtı.

LOKANTANIN ORTASINDA DEHŞETİ YAŞATTI

Aysel Sakaldaş acı içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CANİ ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Şüpheli Famettin Uyar, bir süre sonra suç aleti bıçak ile yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Famettin Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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