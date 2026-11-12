İzmir Ödemiş’te taşınmaz satışında yeni perde: Parti değiştirdi, satış alışkanlığı değişmedi

İŞTE O TAŞINMAZLAR

Satış listesine konan taşınmazlar Ödemiş'in Adagüme, Artıcak, Balabanlı, Bayezitler, Bozdağ, Derebebekler, Dolaylar, Halkapınar, Horzum, Işık, Karakova, Kızılca, Köseler, Kurucuova, Kutlubeyler, Ortaköy ve Yusufdere mahallelerinde yer alıyor. Çoğunluğu tarla ve zeytinlik vasfındaki taşınmazların en küçüğü 857.93 metrekare iken en büyük parsel ise 16 bin 343 metrekare olarak listedeki yerini aldı. Satış için belirlenen muhammen bedeller ise 700 bin ila 13 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.