İzmir'de iş adamı evinde ölü bulundu! Katilden iz yok...

Korkunç olay, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çevresi yüksek duvarlarla çevrili lüks malikanede cansız bedeni bulunan tekstilci Bekir Kayabaşı aynı gün hastanede yatmakta olan eşini ziyaret ettikten sonra yalnız şekilde ağaçlı yoldaki lüks malikanesine geldi. Kayabaşı evde yalnızken içeri giren şüpheli ya da şüpheliler 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla talihsiz adamı öldürdü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, dün (11 Kasım) Hacı Erdoğan Şener Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında oldukça kalabalık bir katılım ile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çok detaylı araştırma yapıldığı, şüphelilere ulaşmak için bazı bulguların elde edildiği öğrenildi.