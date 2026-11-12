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Haberler İzmir İzmir'de iş adamı evinde ölü bulundu! Katilden iz yok...

İzmir'de iş adamı evinde ölü bulundu! Katilden iz yok...

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de iş adamı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Talihsiz adamın cüzdanındaki para, kredi kartı ile araç anahtarının da alınmaması dikkat çekti.

CEYHAN TORLAK

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Korkunç olay, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çevresi yüksek duvarlarla çevrili lüks malikanede cansız bedeni bulunan tekstilci Bekir Kayabaşı aynı gün hastanede yatmakta olan eşini ziyaret ettikten sonra yalnız şekilde ağaçlı yoldaki lüks malikanesine geldi. Kayabaşı evde yalnızken içeri giren şüpheli ya da şüpheliler 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla talihsiz adamı öldürdü.

KATİL EVDE İZ BIRAKMADAN AYRILDI

Şüpheliler iş insanının cüzdanında bulunan para, kredi kartları ve araç anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin olabildiğince geride iz bırakmadan ve delil bırakmadan malikaneden ayrılması dikkat çekti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, dün (11 Kasım) Hacı Erdoğan Şener Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında oldukça kalabalık bir katılım ile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çok detaylı araştırma yapıldığı, şüphelilere ulaşmak için bazı bulguların elde edildiği öğrenildi.

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