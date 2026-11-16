Çanakkale merkezli fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 ay süren çalışmasıyla bazı kişilerin, mağdur kadınları apart, pansiyon, otel ve ikametlere götürerek fuhşa zorladıkları ve kendi aralarında son 6 ayda 20 milyon 670 bin TL şüpheli para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 Kasım'da Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 51 mağdur kadın tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve 10 fişekle birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 7'si çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.