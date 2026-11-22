Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında 23 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00'te yapılan seferler iptal edildi.