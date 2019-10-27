Denizli’de polislerin maç kumanyası isyanı

Denizlispor'da yaşanan ekonomik kriz, maçlarda görev yapan polislere verilen kumanyayı da vurunca, konu Spor il Güvenlik Kurulu toplantısına taşındı. Polis memurları kendilerine verilen kumanyalara tepki gösterdi.

Denizlispor'da yaşanan ekonomik kriz, maçlarda görev yapan polislere verilen kumanyayı da vurunca, konu Spor il Güvenlik Kurulu toplantısına taşındı. Polis memurları kendilerine verilen kumanyalara tepki gösterdi. Gelişmeler üzerine Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal başkanlığında toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısında, maçlarda görevli polislerin Denizlispor Kulübü tarafından hazırlanan kumanyaların yeterli kaloride olmadığı ve hep aynı çeşit kumanyanın verildiği yönündeki şikayetleri görüşüldü.



İŞLEM UYGULANACAK



Kumanyaların Emniyet Müdürlüğü'nde hakkında adli işlem yapılan şahıslar tarafından temiz ve hijyenik olmayan ortamda hazırlandığı ortaya çıktı. Toplantıda alınan karar kapsamında Denizlispor'dan, kumanyaları bundan böyle kentte bilinen ve tanınan, hijyen konusunda gerekli denetimleri yapılan bir firmaya hazırlatması istendi. Yeşil siyahlı kulübün polislere aynı kumanyayı vermeye devam etmesi halinde Emniyet Müdürlüğünün kulüp yöneticileri hakkında idari ve adli işlem başlatacağı bildirildi.

SEBAHATTİN ALP