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Hastanesi'ndeki bankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki bankta uyuduğu zannedildi, öldüğü ortaya çıktı

25.11.2019, 17:28

  Hastanesi'ndeki bekleme salonunda bir bank üzerinde uyuduğu zannedilen 'ın (70) öldüğü ortaya çıktı. Gündoğan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yanındaki hasta yakınlarının kullandığı bekleme salonundaki bir bankta uyuduğu zannedilen Basri Gündoğan, çevredekiler tarafından uyandırılmak istendi. Ancak, Gündoğan uyanmadı. Bunun üzerine acil servisten doktor çağrıldı. Doktor, Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uykuda geçirdiği kalp krizinden öldüğünü tahmin edilen Gündoğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile kesinleşecek. Kimsesiz ve kalacak yeri olmadığı öğrenilen Gündoğan'ın uyumak için bekleme salonunda bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

DHA

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