Denizli’de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı. Meydana gelen ilginç kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çal-Çivril ilçe karayolu Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi.
Denizli'de feci kaza: Yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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