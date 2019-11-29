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'de feci : Yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı

Denizli'de feci kaza: Yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı

29.11.2019, 17:44

’de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı. Meydana gelen ilginç kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çal-Çivril ilçe karayolu Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi.

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