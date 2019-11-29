Denizli'de feci kaza: Yardım etmek isterken canlarından oluyorlardı

Denizli’de devrilen beton mikserinin sürücüsüne yardım etmek isteyen ve araçtaki harcı başka bir miksere nakletmek için duran araçlara ticari araç çarptı. Meydana gelen ilginç kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çal-Çivril ilçe karayolu Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi.