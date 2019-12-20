  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de zehirlenme şüphesi! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'de şüphesi! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de zehirlenme şüphesi! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

20.12.2019, 12:21

'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de zehirlenme şüphesi! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN