Denizli'de zehirlenme şüphesi! 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.