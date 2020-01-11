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'deki Kenti'ne ziyaretçi akını

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'ne ziyaretçi akını

11.01.2020, 11:14

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu 'deki Kenti, 2019'da ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği , bu yıl 183 bin 300 ağırlayarak bir önceki yıla oranla yüzde 430'luk bir ziyaretçi artışı yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalarda, M.Ö 5 bin 500'den M.S 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen 'deki Kenti, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

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