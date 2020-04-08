Denizli’de Lise ve Çamlık Caddesi yıkanıp dezenfekte edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Lise Caddesi ile Çamlık Caddesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yoğun olarak kullanılan caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Lise Caddesi, Çamlık Caddesi'nin ile Ulus Caddesi'ne kadar olan bölümünde yolu ve tüm kaldırımları sabunlu suyla yıkadı ve dezenfekte etti. Cadde boyunca ekipler talep durumunda işyerleri ile otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.



"KENDİNİZ VE SEVDİKLERİNİZ İÇİN EVDE KALIN"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların korona virüsten etkilenmemesi için başlattıkları seferberliğin devam ettiğini, alınan tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirtti. Tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ederek kimsenin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Osman Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için sahada çalışıyoruz. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" dedi.