Günlerdir kötü koku gelen apartmandan kedi cesedi çıktı

Denizli'de kötü kokuların geldiği bir binaya mahallelinin artan şikayetleri üzerine itfaiye ekiplerinin aracılığı ile giren polis kokunun geldiği binadaki dairede kedi leşi ile karşılaştı. Mahalle sakinleri ise kötü kokunun nedeninin kedi leşi olduğunu duyunca büyük şok yaşadı.



Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir binadan süreden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler binada kimsenin yaşamadığını fark edince İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler apartman kapısının kırarak kokunun geldiğini giriş katındaki daireye girdi.



Dairede incelemelerde bulunan ekipler içeride birinin ölmüş olabileceğinden şüphelenirken, kokunun nedeninin kedi leşi olduğunu tespit etti. Leşin bulunduğu dairenin odasının camlarında yüzlerce sineğin olması dikkatlerden kaçmazken, bina sahiplerinin Şerife Yalçın isimli bir kadına ait olduğunu ve önceki yıllarda hayatını kaybettiği, bu yüzden de binanın çocuklarına miras kaldığı öğrenildi. Kedinin daireye nasıl girdiği ve telef olduğu ise belirsizliğini koruyor.

'AKLIMIZA HER ŞEY GELDİ'

Sokakta oturan Erdal Kartal isimli vatandaş ise, binadan günlerdir kötü kokular geldiğini kaydederek, "Daha önceden pencerede bir kedi gördük. Önce belediyeyi aradık, sonra polise haber verdik. Daha önce orada pencerede bir kedi vardı ve sonra görülmediğini fark ettik. Demek ki o kedi ölmüş. Önce insan ölüsü sandık, aklımıza her şey geldi. Biz de rahat bir nefes almış olduk şimdi" diye konuştu.

IHA

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