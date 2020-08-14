Denizli'de, koruma altına alınan dağ keçisini vuran şahsa 23 bin 288 lira idari para cezası verildi.
Denizli'de, koruma altında olan dağ keçisini vuran ve keçi ile birlikte fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Şahsa, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.
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Yasa dışı av pahalıya patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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