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Haberler Denizli Yasa dışı av pahalıya patladı

Yasa dışı av pahalıya patladı

’de, koruma altında olan dağ keçisini vuran ve keçi ile birlikte fotoğraf çekilerek paylaşan şahsa, 23 bin 288 lira idari para cezası verildi.

Yasa dışı av pahalıya patladı

14.08.2020, 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,15:06

Denizli'de, koruma altına alınan dağ keçisini vuran şahsa 23 bin 288 lira idari para cezası verildi.

Denizli'de, koruma altında olan dağ keçisini vuran ve keçi ile birlikte fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Şahsa, yasa dışı avlanmaktan dolayı 23 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.


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