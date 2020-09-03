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İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

'de  sitesi üzerinden satışa çıkartılan araç sahipleriyle görüşüp, araç bedellerini 'esnaf kefalet veya bankalardan kredi çekerek ödeyecekleri' yalanıyla dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon

03.09.2020, 18:12

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan araç sahiplerini dolandıran çete üyelerini yakalamak için dün operasyon yaptı. Buldan, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

55 ARAÇ SAHİBİNİ DOLANDIRDI

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan senetlere ve evraklara ise el kondu. Yapılan araştırmada; gözaltına alınan kişilerin, internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araç sahipleriyle görüşüp, araç bedellerini esnaf kefalet veya bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyledikleri, araç sahibine kredinin onaylanması için öncelikle araç devir işleminin gerçekleşmesi gerektiğini söyledikleri, ardından da parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.



Ayrıca şüphelilerin üzerine aldıkları araçları başkalarına sattıkları da ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelinde 55 araç sahibini dolandırdığı tespit edildi.

6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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