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Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı

Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı
İHA

29.03.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021, 16:24

Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek caddesinde 16 yaşındaki Halil Can İ., yürüyüşe çıktı. Kalabalığın arasında yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından Halil Can İ., 3 bıçak darbesi aldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan Halil Can İ., bıçak darbelenin ardından 5-6 metre sonra yere yığıldı. Otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Fatma B., durumu fark etmesi üzerine hemen müdahalede bulundu. Kan kaybını önlerken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olaya şahit olan esnaf Vedat Kurt ise "Telefoncu arkadaş yaralıya müdahale etti ayağını kablo ile bağladılar. Sonra ambulans çağırdık, kim vurduğunu bilmiyoruz, sadece bunları gördük" dedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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