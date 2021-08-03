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Son dakika haberi....Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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