Haberler Denizli Son dakika: Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Son dakika: Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi....Denizli'de 11'inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03.08.2021, 18:59