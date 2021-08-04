Azerbaycanlı askerler Sarayköy’de! Buldan’da geceyi aydınlatan yangın kontrol altına alındı

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları ardından 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, rüzgarın etkisiyle yangın dün yine aynı saatlerde tekrar başladı. Büyüyen alevler mahallenin etrafını sararken, çiftçiler ve vatandaşlar traktörlerini, su tanklarını alarak alevleri durdurmaya çalıştı.

Gece saatlerinde ise Azerbaycan'dan gelen 25 askerler yangına müdahale ederek destekte bulundu ve Türlübey Mahallesinde başlayan yangın Karaköy Mahallesinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir evin hasar görmediği belirtilirken, Sarayköy'de sabah saatlerinde başlayan yangın Azerbaycan askerlerin desteğiyle büyümeden söndürüldü.





DENİZLİ VALİLİĞİ YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz, Buldan-Tekkeköy ile Sarayköy-Yeşilyurt mevkiileri ormanlık alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucunda kısa sürede büyümeden kontrol altına alınmıştır. Halihazırda ilimizde devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Daha önceden çıkan orman yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullanıldı.