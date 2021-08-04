  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde orman yangını, 2 kere söndürülüp kontrol altına alınmasına rağmen tekrar başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden alevlere, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
İHA

04.08.2021, 17:45

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde başlayarak Karaköy Mahallesi yakınlarında söndürülen orman yangını rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmaları gerçekleşirken tekrar başladı.

Aynı bölgede yangın 2 defa söndürülmesine rağmen devam ederken, Boğazçiflik ve Karaköy Mahallelerini tehdit etmeye başladı. Alevlerin büyümesiyle beraber havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Mahalle sakinleri ise traktör, su tankı, kazma ve küreklerini alarak ekiplerle beraber yangını kontrol altına almaya çalışıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.