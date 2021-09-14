Denizli’de herkes bunu soruyor: 212 milyon liralık rekor ikramiye kime çıktı?

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde kuponun oynandığı bayinin işletmecisi Emrah Onaç, sabah saatlerinde tabelasına "212 milyon lira bayimize çıkmıştır" yazısı astı.

Emrah Onaç, AA muhabirine, büyük ikramiye isabet eden kuponun kendi iş yerinde yatırıldığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Kuponun kendi bayisinden yatırıldığının duyulmasının ardından büyük ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Onaç, "Çok büyük heyecan yaşıyoruz. Bize çıkmış kadar mutlu olduk." dedi.

Talihlinin kim olduğuna dair hiçbir tahmininin bulunmadığını aktaran Onaç, "İnsanlarda bu para bize çıkmaz gibi bir algı vardı. Bu algıyı yok eden bir durum oldu. Sabahtan bu yana buraya gelenler birbirine şüpheyle bakıyor. İnsanlar kılık kıyafetlerine bakmaya başladı. 'Acaba ona mı çıktı?' diye. Hatta esnaf arkadaşlarımız bile şüpheyle bakar oldu birbirlerine. İhtiyaç sahibi birine çıkmasını diliyorum. Umarım parasını akıllıca kullanır." diye konuştu.

Onaç'ın kardeşi Fatih Onaç ise ikramiye haberini aldıktan sonra telefonlarının susmadığını, herkesin talihliyi merak ettiğini dile getirdi.

Talihliyi merak edip bayiye gelen Hüseyin Tungut ise ikramiyenin Denizli'ye çıkmasının önemli olduğunu dile getirerek, "En azından memleketimize inşallah faydalı bir iş yaparlar. Ben de sürekli buradan oynuyorum ama arkadaşımız şanslıymış. Hayırlısı olur." diye konuştu.

Çılgın Sayısal Loto'nun dün yapılan çekilişte büyük ikramiye 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet etmişti. Talihlinin, Milli Piyango tarihindeki bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lirayı kazandığı duyurulmuştu.