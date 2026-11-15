Muğla'da can pazarı: Elektrik direğine çarpıp alev aldı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Fethiye - Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.