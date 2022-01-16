Bir günde 30 aracın plakasını çaldılar

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde plakasının çalındığını fark eden Ertuğrul Hazer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri Turan Güneş Caddesi üzerinde park halinde bulunan diğer araçları kontrol ettiğinde ise başka araçların plakalarının da olmadığını gördü. Şikayet üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis ekipleri gün boyunca aynı mahalleden ardı ardına plaka hırsızlığı ihbarları alırken akşam saatlerinde ise Halk Caddesi üzerinde bulunan aracının yanına giden Yaşar Öztürk de plakasının olmadığını fark etti. Gün boyunca yaklaşık 30 aracın plakasının çalındığı gözlemlendi. Çok sayıda plaka çalan hırsızlar, vatandaşları isyan ettirdi. ■ SEBAHATTİN ALP

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