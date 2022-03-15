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Haberler Denizli Kazada yaralanmıştı! 13 yaşındaki İrem'den acı haber

Kazada yaralanmıştı! 13 yaşındaki İrem'den acı haber

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 13 yaşındaki İrem Cenik yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan İrem tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA

15.03.2022, 16:28

Kazada yaralanmıştı! 13 yaşındaki İrem’den acı haber

Kaza, 13 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Dagdaş (26) yönetimindeki 20 ARS 060 plakalı otomobille Hasan Yeniay (19) yönetimindeki 20 AGE 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Yeniay'ın kullandığı araçtaki İrem Cenik ile Yelda Yeniay (13) yaralandı. Yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Cenik, bu sabah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yelda Yeniay'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem Cenik'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı belirlendi.

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