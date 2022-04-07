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Haberler Denizli Nöbete gitmeyen bekçi evinde göğsündeki kurşun yarası ile bulundu

Nöbete gitmeyen bekçi evinde göğsündeki kurşun yarası ile bulundu

Denizli'de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Ercan Akbaş, sabah saatlerinde işe gelmedi. Durumdan şüphelenip onu merak eden arkadaşları, geldiği evinde Akbaş'ın cansız bedenini kanlar içinde buldu.

İHA

07.04.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022, 16:26

Nöbete gitmeyen bekçi evinde göğsündeki kurşun yarası ile bulundu
Denizli'nin Baklan ilçesinde sabah nöbetine gelmeyen mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşları tarafından evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Baklan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Ercan Akbaş, sabah başlayan nöbetine gelmeyince arkadaşları şüphelendi. Defalarca telefonla aradıkları mesai arkadaşlarına ulaşamayan meslektaşları, Ercan Akbaş'ın evine gitti. Kapının açılmaması ve içeriden telefon sesi gelmesi üzerine Akbaş'ın hayatından endişe eden meslektaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Acil sağlık ekipleriyle beraber içeri giren mahalle ve çarşı bekçileri, mesai arkadaşlarının yerde kanlar içinde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Göğsünden aldığı yara sonucu öldüğü tespit edilen Ercan Akbaş'ın gece saatlerinde silahını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

Ercan Akbaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsinin ardından Çivril ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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