İşte Aydın - Denizli Otoyolunda son durum! Ege’nin vizyon projesi

Proje bünyesinde yapılacak 100 adet köprünün, 22'si dere köprüsü, 15'i altgeçit köprüsü, 32'si üstgeçit köprüsü, 22'si kavşak köprüsü, 9'u kanal köprüsü olup, toplam köprü boyu 3 bin 816,75 metredir. Yapılacak 13 viyadüğün toplam uzunluğu da 4 bin 95 metredir. 140 km'lik otoyolun yüzde 82'si olan 116 kilometresine girilmiş, bu oran otoyolun Denizli kesiminde yüzde 89 seviyesine ulaşmıştır. Projenin tahmini kamulaştırma maliyeti 1,1 milyar TL öngörülmekte olup, toplam 4 bin 998 adet parsel bulunmaktadır. Bu güne kadar 530 milyon 50 bin TL ödenerek 2 bin 857 parselde toplam 12 milyon 600 bin 929 metrekare alanda kamulaştırma işlemi yapılmıştır" diye konuştu.