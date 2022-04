İşte Aydın - Denizli Otoyolunda son durum! Ege’nin vizyon projesi

"YOL MEDENİYETTİR"

Yolla beraber her yere en üst seviyede gidilebileceğini söyleyen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise "Çok hızlı bir çalışma var, inşallah 2022 yılı sonuna bazı bölümleri yetişecek, mühendis arkadaşlarımız 2023 yılında aynı şekilde Haziran ayında yetiştiğini söylüyor. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın her zaman koymuş olduğu bir hedef var. O da şudur evet yol medeniyettir. Başkanımda bahsetti yol aynı zamanda ticarettir, ihracattır, aynı zamanda eğitimdir. Yani yolla beraber her yere en üst seviye doğru gidilir" ifadelerini kullandı.