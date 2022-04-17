İşte Aydın - Denizli Otoyolunda son durum! Ege’nin vizyon projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın - Denizli Otoyolunda çalışmalar hızla devam ediyor. 16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye'nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege Bölgesi'nin en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun, Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arasının 3 saate ineceği belirtiliyor.