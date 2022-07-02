Karın ağrısıyla gitti kedi-köpek kisti çıktı

Karın ağrısı şikâyetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvuran ve karaciğerinde halk arasında köpek kisti olarak bilinen kistik hidatik olduğu tespit edilen 6 yaşındaki Fatma Nur Yazıcıoğlu Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde görüntüleme yöntemleriyle ciltten girilerek yapılan işlemle sağlığına kavuşturuldu.

HAYATİ TEHLİKE YARATIR

İşlemi gerçekleştiren Radyoloji Uz. Dr. Mahmut Demirci hastalıkların tanı ve tedavisinde Girişimsel Radyolojinin hastaya ve işlem yapılan dokuya en az zarar verdiğini, geniş kesilerin olmadığını, daha az ağrı, risk ve daha kısa sürede iyileşmenin gerçekleştiğini açıkladı. Dr. Demirci, "Polikliniğimize karın ağrısı şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki küçük hastamıza da yaptığımız ultrason incelemesinde karaciğerinde halk arasında kediköpek kisti olarak bilinen kist hidatik olduğu anlaşıldı.

Kistin zamanla büyüyerek karın boşluğuna yayılma tehlikesine karşı tedavi edilmesi gerekiyordu. Kistin büyümesi ve yayılmasıyla hastalarda hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlara yol açma ihtimali mevcuttu. Tüm bunları ekarte etmek için hastamıza görüntüleme rehberliğinde çok ince bir iğne ile kist içerisine girerek işlem uyguladık. Girişimsel radyolojide uygulamadığımız bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Hastada geniş kesiler olmaz, daha az risk taşır ve hastanede kalış süresi kısalır. Hastamız kısa sürede iyileştiği için günlük aktivitelerine daha hızlı döner" diye konuştu.

DURUMU ÇOK İYİ

Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden anne Ayşe Yazıcıoğlu, "Kist kolay bir operasyonla alındı. Şükür kızım şuan çok iyi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza ve diğer sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP