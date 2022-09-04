Denizli’de sokak ortasında bıçaklı kavga!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakların çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Emre K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri olaya karışan M. Ç.'yi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını genişletti.

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