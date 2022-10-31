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Haberler Denizli Denizli'de asitli saldırı! İki kişiyi yaralayan kadın gözaltında

Denizli'de asitli saldırı! İki kişiyi yaralayan kadın gözaltında

Denizli Pamukkale'de yaşanan olayda Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gelen D.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle binanın ikinci katında çalışan Ö.Ç'nin üzerine asit içerikli sıvı attı.

AA

31.10.2022, 19:45

Denizli’de asitli saldırı! İki kişiyi yaralayan kadın gözaltında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın gözaltına alındı.

Atalar Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gelen D.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle binanın ikinci katında çalışan Ö.Ç'nin üzerine asit içerikli sıvı attı.

Ö.Ç. yüzünden, yanındaki A.Y. ise sıçrayan sıvı nedeniyle elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen D.Y'yi kısa süre sonra yakaladı.

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