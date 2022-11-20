Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Kavgada yaralanan diğer iki gencin tedavilerine ise PAÜ Hastanesinde devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Hüseyin Niyaz'ın kısa bir süre sonra askere gideceği ileri sürüldü.