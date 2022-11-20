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Haberler Denizli Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen 2 grup genç parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Niyaz (23) ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden yakın zamanda askere gideceği bilinen Hüseyin Niyaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

20.11.2022, 11:58

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta karşılayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Askere gitmeye hazırlanan gencin öldüğü olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki genç grubu arasında başlayan sözlü tartıma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Parkta duyulan silah seslerinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Ağır yaralanan Hüseyin Niyaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Niyaz'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Kavgada yaralanan diğer iki gencin tedavilerine ise PAÜ Hastanesinde devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Hüseyin Niyaz'ın kısa bir süre sonra askere gideceği ileri sürüldü.

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