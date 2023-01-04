İYİ Parti’de kavga: Milletvekili ile il başkanı birbirine girdi

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile İYİ Parti İl Başkanı Razi Akışık arasında iddiaya göre, bir meclis üyesinin disipline gönderilmesi olayı ile başlayan gerginlik, önce whatsap gruplarından çıkarmalar ile başladı, ağır hakaret ile devam etti.

İYİ Parti Denizli Milletevekili Yasin Öztürk talimatı ile, 17 Şubat 2021 tarihinde Merkezefendi İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökçe tarafından, İYİ İl Başkanı Raziye Akışık meclis üyeleri grubundan çıkarıldı. Meclis üyesinin disipline verilmesi olayında İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk ve İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökçe ile aynı fikirde olmayan İl Başkanı Raziye Akışık uzun süre tartışmalar yaşamış ve İYİ Parti Genel Merkezi'nin verdiği kararlar ile İl Başkanı Raziye Akışık haklı çıkmıştı.

KADINLARIN İÇİNDE İL BAŞKANINA AĞIR HAKARET

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, 14 Temmuz 2022 yılında İYİ Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın Politikaları" toplantısında, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık için, iddiaya göre ağır hakaret içerikli sözler kullanması hem toplantıdaki kadınları hem de eşinin dahi tepkisi çektiği öğrenildi.

KADINLAR TEPKİLİ, MERAL AKŞENER'DEN YARDIM BEKLİYOR

Yaşanan bu durum karşısında toplantıdaki kadınlarında büyük tepkisi toplayan Yasin Öztürk'ün, Genel Başkanı kadın olan bir partinin milletvekili olduğuna dikkat etmesi gerektiğini ve bu durumun parti içinde büyük huzursuzluk yaratmaya devam ettiğini belirten partililer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konu hakkında araştırma yapmasını istiyor.

CHP'Lİ KADIN BELEDİYE BAŞKANINA DA HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURMUŞ

Yasin Öztürk'ün Millet İttifakı ortağı CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında da belediyeye giderek koridorlarda hakaret ettiği de iddalar arasında.