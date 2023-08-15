Kiralık katil tuttular intikam için öldürttüler

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Kemal Akköse, geçen hafta işe gitmek için evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan ise kaçtı.

BORCUNU ÖDEYECEKLERMİŞ

Yapılan soruşturmanın ardından Yaşar Akköse ile boşandığı eşi Aynur Kural'ın oğlunun bir yıl önce Kemal Akköse'nin kardeşi tarafından öldürüldüğü ve Şakir Hüsünbeyi'ni (22) borçlarını ödemek kaydıyla cinayet işlemesini istedikleri ortaya çıktı.

Silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yaktıkları belirlenen ve tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

ÖNCE BABA GÖZALTINA ALINDI

Yaşar Akköse ile Aynur Kural'ın oğlunu Kemal Akköse'nin kardeşinin öldürdüğü ve ailenin de bu sebeple Şakir Hüsünbeyi'ni tuttukları ve borcunu ödeyecekleri belirlendi. Aynı zamanda besicilik yapan Yaşar Akköse'nin de 2004 yılında babasının katil zanlısı Adil Çaylı'yı öldürüp 12 yıl hapis yattığı, eşiyle de bundan dolayı ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafının üzerine, 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaşım yaptığı belirlendi. Polis, anne Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile Yaşar Akköse, 'Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.

SAHTE PLAKA TAKTI

CİNAYET Bürosu ekipleri, Kemal Akköse'yi tüfekle öldüren tetikçi Şakir Hüsünbeyi'ni de yakaladı. Kemal Akköse'yi öldürmek için üç gün boyunca eve girip çıkışını takip eden tetikçinin cinayet için motosiklet çaldığı ve üzerine sahte plaka taktığı belirlendi. Olay günü yüzünü gizleyen Hüsünbeyi'ni cinayet bürosu ekipleri tespit edip, saklandığı bağ evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Hüsünbeyi, suçunu itiraf etti. Kendisini Hasan Akköse'nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında tuttuğunu, öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Hüsünbeyi işlemlerin ardından tutuklandı.