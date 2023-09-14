Denizli’de şeftali hasadı başladı

"SERT VE AROMASI ÇOK İYİ"



Pamukkale ilçesinde hem üretim hem de ihracat yapan Mevüt Erarslan, üretilen şeftalinin hangi aşamalardan geçtiğini, sabah erken saatlerde toplanan şeftalilerin yapılan işlemlerin ardından tek kullanımlık kasalara sıralandığı anlattı. Yapılan hasadın şeftalinin türüne göre değiştiğinden ve ayrıca ürünün özelliklerinden anlatan Erarslan, "Şuan bahçede bulunan ürünün cinsi Plus Plus, yol ve raf ömrü en yüksek ürünlerden biri.