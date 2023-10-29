Nostaljik tramvay yollarda

Denizli'de üretilen elektrikli nostaljik tramvay, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinlik için sokaklarda gezindi. Denizli'de özel bir imalathanede üretilen elektrikli tramvay, 100. yıldönümünde düzenlenecek etkinliklerde yer alıyor. Yüzde 95'i yerli üretim olan tramvay, çaldığı müzikle ile kullanıcılarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Yaklaşık 1 saat yolda kent turuna çıkan tramvay, Denizli Ticaret Odası önüne gelmesi ile son buldu.