Sporcu gençler CUMHURİYET aşkına koştu

Denizli'de Cumhuriyetin 100. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 292 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Koşusu gerçekleşti. Dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü Denizli'nin il ve ilçelerinde yapılan sportif faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyor. Faaliyetler kapsamında 26 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Koşusu yapıldı. İstiklal Caddesinde bulunan Denizli Gençlik Merkezi önünden başlayan koşu, Denizli Valiliği önünde son buldu.

292 SPORCU YARIŞTI

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı koşuya farklı kategorilerde 292 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler, masterlar gibi kategorilerde bireysel ve takım halinde değerlendirilen koşu sonrası Valilik önünde ödül töreni gerçekleşti. Sporculara kupa ve madalyalarını Vali Yardımcısı Rıza Dalan ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.